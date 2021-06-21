139縣道路基掏空大規模崩塌陷落成峽谷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

139縣道路基掏空大規模崩塌陷落成峽谷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

139縣道路基掏空大規模崩塌陷落成峽谷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化八卦山區雨彈狂炸，24小時雨量已經累計超過200毫米，達到豪雨警戒，清晨花壇鄉與芬園鄉交界處三芬路，雨勢沖刷，地基鬆動，造成大規模坍塌，讓路過車輛差點墜落山谷，路過駕駛心臟差點跳出，警方已經緊急拉起警戒線。

暴雨沖刷下，八卦山大彰路和三芬路附近的道路，在8點20分左右，轟然陷落，路基掏空、柏油路便霎時不見，路邊山坡形成土石流，整片崩落，災損面積還在擴大中。

彰化縣政府和彰化警分局三家派出所接到報案，緊急前往發起封鎖線，由於139縣道也是往來芬園、花壇的交通重要路段，目前交通中斷。

縣府工務處前往會勘，發現一半的道路崩落，道路整片陷落，滾滾黃泥，怵目驚心。崩落面積長度40公尺、寬8公尺，陷落峽谷深30公尺。

工務處長林漢斌表示，雨勢未歇，目前只能先行封閉道路，並將大水導引到路側，保護沿路電線桿，另一側路邊先打鋼板固定不要再塌陷，崩落山坡要等雨勢緩降後，再研擬修復方式。