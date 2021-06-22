中央氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今（22）日新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，臺北市、苗栗至臺南及南投也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局指出，滯留鋒面影響，周四以前各地天氣都不穩定，今、明兩天雨勢最明顯，西半部有局部大雨或豪雨，還可能有短延時強降雨。今午後中南部雨勢加大，東北部、北部降雨也更顯著。

氣象局表示，今、明（22、23）兩天滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；今日苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有８至９級強陣風，明日蘭嶼、綠島亦仍有較強陣風；今日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。