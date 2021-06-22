垃圾不僅僅是民眾亂丟在水溝，馬路上的垃圾也會沖刷到溝渠內，大量垃圾直接灌滿水溝，水排不出去就容易積水。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

清潔隊電話仍接不完，鄰里長電話狂打要求協助清理堵塞的水溝，21日1天就撿拾將近1公噸的垃圾，相當驚人。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

清潔隊員到場清理完畢以後，通常就能馬上排除，清潔隊呼籲民眾要有好的公德心，不要隨地丟棄垃圾，養成良好習慣。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

雨彈來襲狂炸彰化員林，21日當日員林累積雨量達到320毫米，造成員林新生路、靜修路、中山路、南昌路莒光路等多處淹水，公所清潔隊出動幫忙清理積水溝渠，竟然在水溝裡撈到大片鐵皮，整個阻塞水溝，員林市長游振雄表示，再好的排水系統也檔不住沒有公德心的民眾，希望市民切勿亂丟垃圾。

員林遭受雨彈來襲，多條路段淹水，公19滯洪池也滿了，公所將部分路段圍起，禁止民眾通行，也緊急設置抽水機，雨勢停後約半小時積水就退去，但清潔隊電話仍接不完，鄰里長電話狂打要求協助清理堵塞的水溝，21日1天就撿拾將近1公噸的垃圾，相當驚人。

員林市長游振雄表示，清潔隊在豪雨來臨前都加派人員清淤，21、22日時雨量驚人，雨水根本排不出去，清潔隊同仁冒雨出動大型機具，才將卡在水溝內的大片鐵皮夾出，沒多久水溝就通了，但伴隨而來的卻是滿滿的垃圾，直言再好的排水系統，也擋不住沒有公德心的民眾。

游振雄說，垃圾不僅僅是民眾亂丟在水溝，馬路上的垃圾也會沖刷到溝渠內，大量垃圾直接灌滿水溝，水排不出去就容易積水，清潔隊員到場清理完畢以後，通常就能馬上排除，因此呼籲民眾要有好的公德心，不要隨地丟棄垃圾，養成良好習慣。

游振雄強調，圓林園滯洪池這兩天發揮功能，這次淹水主要集中在西區，而西區龍燈公園的滯洪池，斥資1億8900萬正在建置，預計明年9月完工，相信只要在民眾的配合下，就能夠將雨水排水設施功能，發揮到最大。