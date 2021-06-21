戶外不戴罩抽菸吐痰 保全遭勸拿鐵棒嗆：現在想怎樣？（取自臉書「我是新莊人」）

新莊1處社區的保全日前被發現未戴口罩在戶外抽菸，當時1名住戶上前勸說，沒想到對方竟回嗆「快去報警」、「才不管你」，其中1名保全照樣抽菸、吐痰，之後甚至拿出鐵棒朝住戶走近，憤怒地罵「不然你現在要怎樣啦」、「關你什麼事？」囂張態度被全程錄下，網友痛批快點報警，讓保全公司換人。

臉書「我是新莊人」張貼1則影片，1名當地住戶對保全說「你是這邊的人嗎？」對方見他拿起手機蒐證，馬上臉色大變回應「廢話嗎？」該住戶說對方在戶外未戴口罩，準備報警，對方則怒嗆「快去打」、「我才不管你是不是住戶」囂張態度令人咋舌；之後另1名未戴口罩的保全也遭勸戴口罩，竟同樣怒嗆「我在抽菸啊，不然要去哪抽？」

新莊1處社區的保全日前被發現未戴口罩在戶外抽菸，遭勸說後甚至拿出鐵棒朝住戶走近，憤怒罵「不然你現在要怎樣啦」。（圖／翻攝自臉書「我是新莊人」）

該住戶在影片中說「我沒有要找你們麻煩，一且都按政府規定」，不料話一說完，原先的警衛竟從警衛室中拿出1根鐵棒向他逼近，滿臉憤怒地嗆說「不然你現在要怎樣啦」、「我戴不戴口罩跟你沒關係啦」，最後才悻悻然走回室內；該住戶事後表示，他向管委會投訴也沒有結果，現在也不敢領包裹，更怕對方直接找上門、找麻煩。

許多網友則留言痛罵該保全行為，「跟保全公司反應，順便換保全」、「有夠沒水準，地址在哪」、「太囂張了吧」、「素質有夠差的，檢舉下去」、「看起來像圍事的」、「髒死了，還吐痰」。