全台陸續出現接種AZ疫苗後時間關連性的猝死案件，台中市累計至21日已有12例；21日再傳出有一名66歲洗腎男子清晨被發現無呼吸、心跳，送醫不治，此外，潭子另名86歲老婦跌約上午8時在家中跌倒，救護人員到場已無生命跡象，送醫搶救無效過世，經了解個案曾於15日施打AZ疫苗。

台中潭子區6月21日傳出兩名日前接種AZ疫苗患者猝逝意外，先是清晨6時一名66歲洗腎男子，被家人發現無呼吸、心跳，送慈濟醫院救不治身亡，經了解，他在6月17日曾於洗腎診所施打AZ疫苗。

而上午約8點，另外86歲老婦在家跌倒，救護人員到場已無生命跡象，送往豐原醫院搶救無效過世，該婦人也曾於15日施打AZ疫苗。

台中市衛生局表示，兩案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。