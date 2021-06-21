桃園市青農葉芷妘種植丹參，自立品牌「草本誠食」曾經勇奪百大青農及2020農業百大精品，獲市長鄭文燦表揚為優秀青農，網路上皆是她得獎照片，近期受到疫情影響民眾多採網路購物，沒想到她的照片卻遭不肖廠商冒用販售劣質丹參粉，讓她直呼冤枉自己是為了健康才賣本土安全藥材，也呼籲消費者千萬別上當受騙。

41歲的葉芷妘原從事科技業，轉換跑道在中壢種植健康作物丹蔘。她說，自創的品牌販售丹參茶包還有丹參滴雞精，近期發現有許多盜用她照片的網站，驚覺自己的照片遭冒用製成一頁式的臉書廣告，有不少消費者信以為真購買遭詐騙。

葉芷妘說，最近民眾因為疫情關係，多半都是採網路購物，但這也讓網路詐騙越來越猖獗，尤其不肖人是都在網路上擷取她與市長的合照自己組合成為一頁式廣告誤導消費者，販售的全都是來路不明的東西，消費者根本無法辨明真偽，她強調，民眾切勿採購來路不明網頁販售的產品。