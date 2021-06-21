北農員工18人確診引消費疑慮 毒物科醫師解惑曝防疫採買要點

北農場域爆發群聚感染已到45人，但北市府直到今日才要在北農設立快篩站，北市被質疑動作慢半拍，對此，北市副市長黃珊珊表示，眾多相關承銷人擔憂快篩陽性沒辦法工作，因此快篩意願不高，但北農員工都在端午假期都自行前往篩檢。

黃珊珊表示，中央一直希望地方政府廣設快篩站，但先前環南市場就有先做快篩，因該地攤商意願高也主動造冊，原本就是要排北農，但在溝通過程中，北農自認員工沒問題，中南部承銷商也眾多難控制，員工部分在端午假期先自行前往篩檢。

黃珊珊指出，這段時間很努力想要做快篩，但相關承銷人忙碌沒辦法自行前往，加上快篩意願不高，因顧慮若快篩陽性就沒法工作，因此不見得每個人都願意，現在重要的是針對相關人員，儘速施打疫苗才能有集體保護效果。

黃珊珊強調，在拍賣員有人確診時，北農總經理跟董事長也向農委會反映，希望向CDC爭取拍賣員等人員可先施打疫苗，自己也跟衛生局溝通過很多次，因為當時這些人員沒有列在第一到第三類施打對象，所以一直沒有辦法施打。

台北市長柯文哲表示，北農已燒一段時間，並達到一定數量，若進行每週普篩，是在沒有疫苗下不得已的方法，現在有疫苗，因此和中央商量新戰術，用暴力性處理，在短時間內說面打疫苗，共維持北農運作者約4000多人，在3天內打完疫苗，中央撥4千劑疫苗來支援。