香港大美人李嘉欣因奪下香港小姐冠軍成名，擁有混血兒五官和高挑身材，被封為「最美港姐」，2008年嫁給富商許晉亨後，就淡出演藝圈，不過凍齡有術的她，外貌多年來都看不出歲月痕跡，近日她度過51歲生日，卻因為一關鍵被指老了。

20日是李嘉欣51歲生日，她先在19日發文「感謝每年的生日，M(李嘉欣英文名字Michele縮寫)都被愛包得滿滿，my people 都為M花盡欣思，盡在不言中」，而生日當天剛好也是香港的父親節，她也再度發文表示「真不好意思讓M的生日在這偉大父親節喧賓奪主，現在鄭重地說一聲父親節快樂」。

李嘉欣不僅被指髮際線後移，還因為太瘦顯得憔悴。(圖／翻攝自微博)

不過讓人驚豔的是，她附上的照片依舊維持好氣色，身材也相當纖瘦，完全看不出年過半百，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，但卻有網友認為，她不僅髮際線後移，還因為太瘦顯得憔悴不好看，但不少人都認為51歲還能維持這樣，已經非常好了，「真老了那又怎樣？一樣是大美人」。

李嘉欣和富商許晉亨結婚後，為了替夫家傳宗接代，付出不少努力，因為年屆40才懷孕，夫家為她預訂頭等病房、數百萬元補品、胎教器材和專業醫護團隊，準備迎接寶寶到來，估計花費高達至少4000萬元台幣。