新北市21日確診者38人，是近期低點，新北市長侯友宜說，新北市立刻針對38人接觸者108人，立刻PCR採檢發現有還有23人呈現陽性，確診個案這幾天數字會高高低低。

侯友宜說，今天新增本土病例38人中，家戶感染23人佔61％，其中10個人是居家隔離匡列的，因此不會有傳播鏈問題。

侯友宜說，另外13％是職場，包含北農群聚的3人，交通服務業1人、公司1人、機構醫院、診所共7人，另外還有不明感染源3人。

侯友宜說，新北市在一天內就完成疫調，總計匡列108人，PCR採檢61人中，有23人呈現陽性。