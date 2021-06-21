食藥署今天表示，昨天（20日）連夜完成美國政府提供Moderna公司COVID-19疫苗共3批、計2500120劑之冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，預計最快可於6月28日驗畢並核發封緘證明書。

食藥署指出，本次美國輸入之Moderna COVID-19疫苗共3批、計2500120劑，於6月20日下午自美國空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-50℃至-15 ℃），每批疫苗各抽取560劑樣品進行異物檢查，並在-20℃冷凍倉儲封存疫苗。

食藥署說，已於午夜將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於6月28日驗畢並核發封緘證明書，後續完成此三批共2498440劑疫苗封緘後，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。