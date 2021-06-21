近日大規模施打AZ疫苗傳出多人猝死，導致AZ疫苗打氣大減，加上美國250萬劑莫德納疫苗抵台，使民眾接種AZ疫苗意願更低。藍委陳以信質疑，過去4天，AZ疫苗施打後的死亡通報率節節升高，CDC為何不肯直說這些數字？為何不清楚告訴人民？他更呼籲CDC應讓長者緩打AZ疫苗。

陳以信今(21日)在臉書上表示，從6月15日施打AZ到昨天為止一共施打65萬489人，這6天打AZ後的死亡通報數是82例，82除以65萬489後的死亡通報率是萬分之1點26，過去連續四天死亡通報率節節升高，從萬分之0.58，到萬分之0.99，到前天的萬分之1.05，到今天的萬分之1.26。

陳以信質疑，CDC為何不肯直說這些數字？為何不敢告訴清楚人民，長者施打AZ後的死亡通報率，不只愈來愈高，還愈來愈快，這已對家有長者的家庭造成極大恐慌，到底要不要讓家中長者打AZ疫苗，變成家中晚輩最困難的決定，請CDC立即作出決定，在長者間緩打AZ疫苗，不要再造成更多家庭悲劇與晚輩心中一輩子的愧疚了。

不過，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，關於目前如何研判接種疫苗後死亡部分，因為接種後死亡不良事件，時序上是發生在疫苗接種後，到底是否為疫苗造成，需法醫解剖報告分析，會利用健保資料和統計資料分析全死因死亡發生率，計算觀察七天各年齡性別期望值分析。

莊人祥指出，最近分析團隊把今年截至6月18日，計算疫苗接種劑數後，以我國全死因死亡調查分析，在各分層中，沒有觀察到接種疫苗後死亡通報件數有大於背景期望值情況。