病人冠瑋的雙胞胎兒子在病床旁看著即將逝世的爸爸。（牽猴子提供）

由致力推動台灣靈性照顧的大悲學苑所發起《回眸》紀錄片上映暨關懷人員培訓經費募集，計畫上線不到2週累積集資金額突破500萬，不只成功募得大銀幕上映經費，更達到「國際發行」門檻，讓靈性照顧專業作為台灣之光能發揚海外。對於該片獲得熱烈迴響，陳志漢導演表示：「很高興這麼多人對末期病人的生前紀錄產生共鳴，也看到許多網友分享臨終照顧的經歷，希望《回眸》上映後能溫暖每一位觀眾。」

《回眸》是台灣首部探討靈性照顧的紀錄片，由熱衷拍攝生死議題紀錄片的陳志漢導演，歷時近2年拍攝而成，片中主要3位病人冠瑋、瑤華、育姍殺青後都已離世。電影海報中躺在病床上與法師溫柔對視的是瑤華，她的個性較內斂，即使身體有狀況導致內心焦慮恐慌，仍沒有辦法輕易開口求助，變成生理和心理的雙重壓力。所幸生前關懷人員的真心陪伴，讓瑤華得以打開心房，最後平和離世。幕後紀錄影片中，另1位被告知生命僅剩1個月的病人冠瑋，他的2個雙胞胎兒子在病床旁看著即將逝世的爸爸，同樣承受著離別的痛苦，真實流露的情緒勾起不少網友對已逝親友的想念。

該片除了記錄病人在離開人世前如何面對死亡、和家屬最後的生前互動外，也完整呈現靈性照顧以專業角度照顧病人與照顧者需求，提供病人身心靈全人照顧、幫助病人圓滿離世的過程。大悲學苑創辦人宗惇法師表示：「死亡不似想像中可怕，真正可怕的是在身心痛苦、恐懼無助時張惶抓取，造成更大的扭曲、痛苦與遺憾。經驗豐富的關懷人員能夠從旁協助，穩定病人與家屬，讓生死兩相安，讓生命走向更美好的未來。」提到靈性照顧為何重要？他說：「靈性照顧不只是為末期病人，同時也是為生者一輩子的生命教育。」

留下紀錄只是開端，台灣靈性照顧需要更多關懷人員投入傳承，才能幫助更多病人安心離開、更多家屬走出傷痛。建構台灣靈性照顧體系的大悲學苑至今已陪伴超過 550 位社區末期病人勇敢面對死亡，從 2014 年起開設培訓課程，是台灣第一個社區末期病人靈性照顧的關懷志工團隊。儘管大悲學苑願意不收費提供在職培訓課程，但長年下來卻成了財務上的重擔，估計需要 700 萬元才能讓大悲學苑在未來三年的資深關懷人員培訓無後顧之憂。