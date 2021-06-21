北農深陷染疫風暴，台北市長柯文哲21日指出，38名確診的員工及承銷商一半以上來自新北（21人）及基隆（2人），北市（15人）一半都不到，惹毛基隆市長林右昌，爆氣怒轟「我很不爽！看不到柯有防疫作為，又說謊跟基隆開過會！」北市府對此回應「只是陳述事實而已。」

「我很不爽！」林右昌痛批，柯說北農一半病例來自新北跟基隆，他很不以為然，柯自己輕忽市場防疫的重要性，不知道新北市長侯友宜吞不吞得下去？

林右昌說，基隆12日都有將2位北農染疫的基隆市民回報指揮中心，柯及北市府還謊稱19日有找基隆、新北開會，根本沒有，「6月28日全國能不能降回二級及解封的關鍵就是柯文哲！」

北市府發言人陳智菡對此表示，北市府從未輕忽任何一個防疫環節，北農相關確診案例，不只是北農員工，也有許多來自外縣市的承銷人、攤商，比例在總確診人的一半以上，柯市長只是就事實做陳述。