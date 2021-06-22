2009年優質好戲《比賽開始》講述一個逃兵教練，帶領鄉下棒球隊贏得冠軍的故事，劇中大部分的場景都是在花蓮拍攝，其中當然也不錯過有如歐洲明信片上風景般的花蓮「雲山水」，這裡可是在零負評女神林依晨所代言的黑松汽水廣告來此拍攝後便聲名大噪，成為旅客來花蓮時不可錯過的必遊勝地。
雲山水位於壽豐鄉，其中夢幻湖四周種植了落羽松、棕櫚科樹木等，隨著陽光灑落在波光粼粼的湖面，一年四季都呈現出不一樣的樣貌與景色。再配上一望無際的草原、歐風民宿建築，美得詩情畫意，也是不少婚紗拍攝的攝影熱點。如果時間不趕，非常適合情侶或夫妻，來到這裡愜意散步拍照。
雲山水
地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段二巷201弄18號
電話：0968-799780
時間：09:00-22:00
廁所：無
注意：園區裡許多私人住宅及土地不對外開放，請尊重當地居民隱私。
本文作者:Bryan
(本文摘自《花蓮趣》37期)
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