外資近期同時出具成衣大廠聚陽(1477)和儒鴻(1476)報告，看好歐美疫苗施打普及率提高，解封後的運動、休閒服飾需求量增，儒鴻目標價777元，而聚陽目標價也上調到330元。

外資法人指出，在歐美陸續解封後，聚陽運動、休閒服飾訂單增加，今年該類服飾的營收占比可望從去年的25%，大幅調升到40~50%。至於獲利，受惠於產品結構調整，今明兩年(2021-22)的毛利率在23.7%-23.9%，營益率約12.7-13.2%，表現都優於以往。估聚陽今年EPS為11.45元，明年達13.25元，2023年上看15.28元。

而在儒鴻方面，公布在東南亞的工廠目前的營運情況，柬埔寨廠區受疫情封鎖的影響有限，從5月營收34.04億元再創單位歷史次高即可了解。同時，印尼產能擴張計劃(一期)也步入正軌，估2021年第四季度量產。

聚陽5月因東南亞疫情再次爆發，生產基地越南、印尼，以及柬埔寨等地的港口有缺工的情況，無法消化龐大貨櫃量，導致出貨、營收遞延，5月營收15.6億元，月減33.5%、年增8.5%，近12個月低點，也拖累獲利表現。不過，聚陽強調，已經跟船公司協調，預計遞延的產品到6月可望全數交貨，第二季還是維持原先持平首季的展望目標。第三季進入傳統旺季，產能排程已經「滿到爆」，第四季產能也將維持滿載，且目前已經在洽談明年首季訂單，展望依舊正向。