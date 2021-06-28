歐美在疫苗施打下，陸續解封，帶動基礎建設動起來，包括美國推出1.2兆美元財政刺激政策、歐盟啟動7500億美元疫情復甦計畫等，均有利於後續PVC需求，相關概念股包括台塑(1301)、華夏(1305)等，均將受惠。

歐美等先進國家疫苗施打普及，疫情明顯降溫，確診人數大幅減少，經濟活動逐漸恢復正常，且貨幣持續寬鬆，擴大解封的效應，例如美國初領失業救濟金人數，連續4週創疫情爆發以來新低、4月新屋銷售數量86.3萬戶，較去年同期大幅成長38.5%，加上美國推出1.2兆美元財政刺激政策、歐盟啟動7500億美元疫情復甦計畫，經濟合作暨發展組織(OECD)也於5月底將全球經濟成長率由5.6%上修至5.8%，有利石化產品需求增加。

就台塑來說，儘管印度、東南亞等亞洲市場爆發新一波疫情，多國封城再起，除了壓抑經濟活動，並降低需求，但是歐美疫苗施打率持續提升，第三季為聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，此外，隨著歐美解封，消費者支出激增，零售業將迎來疫情後需求旺季，有利石化產品銷售。

華夏表示，去年下半年以來由於後疫情需求爆發，亞洲主要PVC廠家多持續擴大銷售量，以致目前多數廠家之PVC庫存處低水位，5月起台、日、韓及東南亞多家PVC及上游原料生產廠商已排定密集歲修，故第二季供應情況仍然偏緊，另外，印度最近新冠疫情嚴峻勢必影響消費需求，惟目前正進入傳統淡季，期待9月雨季結束後疫情可獲控制及緩解，PVC展望仍應樂觀。