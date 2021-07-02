群益金融集團7月2日舉辦「2021年下半年投資展望線上說明會」，群益金融集團預估2021年下半年指數有機會挑戰19000點，行情震盪幅度擴大，季線是長線多頭行情重要支撐。主要利多是疫情後全球經濟復甦，2021年相對2020年稱為『報復性成長』，美國內需產業大復活，失業率大幅降低，美國經濟體龐大，經濟動能強勁，美國是邊際消費傾向最高的國家之一；歐盟經濟2021年下半年旅遊觀光消費內需可望回復正常。

群益投顧董事長蔡明彥表示，影響市場多空的6大變數包括：全球科技股修正壓力、Fed鋪陳寬鬆貨幣政策轉向、亞洲經濟成長力趨緩、台灣疫情與疫苗變數、全球供應鏈庫存調整，以及上半年強勢的台幣可能回歸修正。

全球投資市場與台灣股市出現3大重要變化：

一是全球疫情爆發後，YOLO和FOMO成為金融市場運作新的思維模式：YOLO(You only live once)代表未來不可測性、短線操作、投資比工作重要；而FOMO(Fear of missing out)則受千禧世代網路環境、真假資訊高度流通影響。

二是低利環境下，資金四處追求收益，『金融投資』質變成『超大型線上金融遊戲』：比特幣就是金錢遊戲之一。台灣證交所統計台股1年來當沖新戶數90.4萬戶，占整體新戶149.4萬戶6成，當沖獲利來自巨額交易量而不是持有時間，持股時間降低，投資風險反而下降，但多空拿捏失準也可能一夕出場。

三是電子股成交比重從過去7成降低至5成，甚至更低，對電子股投資利弊參半，優點是投資資金更集中在高成長個股；缺點是投機難度增加，族群或題材的利多力量下降。非電子資金比重提高至5成，航運、原物料、金融…等各有不同的投資分析模式。

群益建議下半年投資的主軸在高成長與景氣循環向上的公司：實務操作注意指數震盪醞釀的投資機會、聚焦各產業族群的指標股而不是指數，而資金行情爆發時低價股受惠程度最大。