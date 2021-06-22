中央流行疫情指揮中心5月中旬宣布全國升為三級警戒後，婦女救援基金會發現，家庭暴力或是親子間的衝突行為，除了近期因疫情改變家庭成員相處模式，婦援會發現「童年目睹家暴」的影響更是不容忽視，根據婦援會《童年目睹家暴經驗之影響與需求調查問卷》統計顯示，目睹兒中有77％曾有輕生念頭，有49％曾有過自傷行為。

該問卷調查發現，婦援會也發現有將69％的受訪者，童年除了目睹暴力外，本身也遭受家庭暴力行為。婦女救援基金會認為，由於從小籠罩在各種樣態的暴力行為之下，目睹家暴兒少在成長的過程當中，有80％以上的受訪者容易出現負面的自我價值感。

該問卷調查顯示，童年目睹家暴的兒少在成長的過程當中，人際關係以及職場的就業情況也有一定程度的影響，包括在職場上做事情總是小心翼翼，一旦犯錯或是事情進行不順利，時常覺得是自己的錯、責備自己，且4成以上的受訪者有失眠、作惡夢、頭痛等生理影響；三成五有服用過精神科藥物。

婦援會指出，童年目睹家庭暴力的受訪者在小時候接受過社工的服務的比例不到1成，一直到成年之後也有50％的人完全沒有尋求過任何資源或幫助，如何讓更多目睹家暴的兒童或是童年目睹暴力青年得到適切的幫助將是婦援會努力的目標。

婦援會呼籲，家暴傷害家庭、親子關係和孩子未來，愛孩子，請停止用暴力對待家人；政府要編列預算，並將童年目睹、受暴的成年人納入家暴防治法，提供創傷復原的資源；疫情下，家庭衝突高，深呼吸調整情緒，家庭暴力可避免；童年目睹、受暴不是你的錯，勇於求助，婦援會接住你。

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