台船(2208)今天召開線上法人說明會，董事長鄭文隆表示，台船持續轉型，國艦國造、離岸風電、商船本業三大方向已經成形，體質已經脫離加護病房，進入普通病房後已經漸漸恢復正常。目前在手訂單到4月約843.6億元，全年毛利率可望轉正。

台船第1季轉虧為盈，稅後淨利0.34億元，每股盈餘0.07元，5月持續獲利，自結稅前獲利0.48億元。鄭文隆指出，最近幾年來多角化經營與改造，商船營收比重從80％降到30％，國艦國造比重從11％增加到60％，未來結構不會有太大改變，2023～2025年國艦國造比64％、離岸風電占比14％、商船占比16％、其他占比6％；2026～2030年國艦國造占比65％、離岸風電10％、商船10％、其他6％。

國艦國造方面，目前手持27艘國艦國造業務，將持續爭取海軍及海巡署業務，並推動「整艦商維」與「造修合一」，達成建造一艘船艦能延續20年全壽期服務；另建造國艦重要裝備園區，投入裝備生產及組裝。

目前國艦國造中，建造中的有國防部兩棲船塢運輸艦，預計明年3艘交船，新型救難艦是原型艦，到2023年會建造3到5艘，後面會爭取新一代飛彈巡防艦，預計超過10艘。潛艦原型艦去年11月3日開工，預計可能有7艘。

海巡業務10年141艘發包完畢，台船建造的有4000噸4艘、1000噸6艘及100噸15艘，海巡署還有30艘籌建計畫，預估有30艘。

商船船舶部分，手上商船還有5艘，分別為GPO潛舉式載運船、陽明2艘2800TEU貨櫃輪、台船環海1艘全迴旋大型浮吊船、高雄科技大學6000噸實習船。

目前全球海運相當熱絡，台船在商船部分會選擇利基產品，將爭取10萬噸及20萬噸散裝貨輪、4萬5000噸油品輪、1800～2800TEU及5000～7000TEU貨櫃輪、脫硫器改裝案。

台船認為，目前全球貨櫃船全數啟用，還是供不應求，日韓及大陸新船到2024年都下完訂單。但造船價格還是緩慢爬升，與2008年價格相比，仍屬偏低，未來空間很大。因為海運熱，船東很積極準備造船，造船價格上漲空間還很大，預估新船船價有157％上漲空間、中古船164％左右潛在漲幅。