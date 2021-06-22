從事清潔工作的鍾姓男子，今年2月從美國輸入第2級毒品大麻近2公斤，遭關務署台北關發現，檢調趁取貨時逮捕景姓男子，隨即逮捕鍾，士林地院考量被告身體健狀況，在3級緊戒期間開庭審理，裁定交保後1個月宣判，判處鍾男徒刑5年6月，共犯景男因供出鍾，判處徒刑2年，並獲緩刑，全案仍可上訴。

鍾聲稱，今年年初，聽從不詳男子勸說，願以6萬元代價替人代收包裹，裏面放有大麻2公斤，市價約330萬，並由景男提供住處作為聯絡地址，景可分得1萬元。

專案人員接獲情資後，趁收取包裹時當場逮捕景，並在數小時也逮捕幕後策劃的鍾。判決指出，鍾等2人以國際快遞方式輸入毒品，已涉犯《毒品危害防制條例》運輸第2級毒品，以及《懲治走私條例》私運管制物品罪，從一重運輸毒品處斷，兩人雖自白，但因數量多達近2公斤，鍾雖辯稱遭房東催繳房租，情急之下才會犯罪，但合議庭認定，不符合減刑條件。

判決指，鍾、景2人，為謀求私利影響我國國際形象，戕害人民健康，鍾男依法判處徒刑5年6月，景男則為共犯，判處徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束並提供義務勞務以及法治教育20小時。另外，景男被捕後，多次向法院以身體健康為由，希望能交保，法院上月20日，合議庭分別對鍾、景裁定10萬、8萬元交保，1個月後已迅速判決。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！