2021「夏至藝術節」，今年原定於7月3日至9月5日間登場，受疫情影響已決定停辦。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2016年起由台南市、嘉義市、雲林縣及嘉義縣等4地劇場共同創辦的「夏至藝術節」，今年原定於7月3日至9月5日間登場，受疫情影響，4縣市的主辦單位經審慎評估後，忍痛決議停辦今年的「夏至藝術節」。

「夏至藝術節」帶起的跨縣市交流合作已邁入第6年，成為雲嘉南地區最具代表性的夏日藝術盛宴。藝術節主題多樣，包括「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」、「藝把青」、「藝饗家」等主軸，今年更首度規畫表演藝術團隊與策展人場館間的媒合平台「藝場秀」。

目前國內疫情仍在三級警戒階段，一切以防疫為優先，考量劇場多為室內環境，為避免增加群聚感染風險，保護觀眾、演出者與工作人員安全，4縣市主辦單位不得不做出停辦的沉重決定。

今年夏至藝術節雖停辦，為延續劇場連線跨域合作的精神、推動劇場空間串聯互動、促進藝文團隊的流動與共享藝文資源等，4縣市將於年底11月20日至12月19日期間，共同舉辦「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動，「夏至藝術節」官網亦同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」官方網站，網站中有各縣市演藝廳或音樂廳的介紹，以及相關表演藝術團隊的訊息，以及年底系列活動預告等。