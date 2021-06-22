受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，民眾外出機會降低，讓不少企業受到衝擊。為了讓消費者深度感受vivo手機的魅力，手機品牌vivo今(22)日宣布起至7/31推出「防疫心生活-新機14天免費體驗」活動，凡至官網填寫線上表單並支付押金，除可將指定手機宅配到府讓消費者免費試用兩周，再送市價499元vivo吉祥物-V.Friends鎖匙圈體驗禮，活動期間內加入「vivo官方粉絲俱樂部」Facebook社團並分享體驗心得，還有機會獲得vivo品牌大禮包等好康。

vivo指出，「防疫心生活-新機14天免費體驗」活動，可適用vivo X60 Pro、vivo X60和vivo V21 5G三款手機，凡年滿20歲消費者即可參加，只要到vivo官網填寫活動線上申請表單後，便可選擇線上支付押金將手機免費宅配到府、或親自至vivo體驗店完成相關程序；活動期間內如需購買該體驗手機，還可享優惠方案，如vivo X60系列加碼送價值8780元螢幕意外保障12個月、延長保固12個月和bitplay多角度雙用專用腳架組，vivo V21 5G則加贈市價1749元多功能藍牙自拍桿和延長保固6個月，且皆可享2000元配件購物金回饋。vivo表示，未來也預計提供更多手機讓消費者免費體驗，希望可以讓更多人親自試用並感受vivo的服務。

此外，活動期間加入「vivo官方粉絲俱樂部」Facebook社團，並於7/31前分享手機體驗心得(至少50字)，在文末加上指定標籤 #vivo試用大隊心得 #手機型號，還有機會獲得KKTV 180DAY會員(1名、市價894元)和vivo品牌大禮包（3名、市價599元），有意體驗的朋友不要錯過機會。

vivo說明，本次活動的手機適用租金實際上是手機原價，換句話說vivo X60 Pro、vivo X60和vivo V21 5G三款手機的適用租金是NT$23990、NT$18990以及NT$13990。若是試用期滿無嚴重損壞或是遺失，郵寄寄回或親自送回的話則會退回全額押金，也等於是免費試用。官方沒有公佈本次試用的數量，但表示是以支付押金這項條件，來作為排序免費測試的依據，提供有興趣的民眾參考。

這是vivo首度在台推出免費試用活動。推出此類活動，除了可提升品牌知名度，也不難看見vivo對於提供試用的三款手機之信心，因為免費試用主打的就是不怕你來測。此外更是加碼抽獎活動，可見得積極經營社群是當前vivo品牌在台的策略之一。