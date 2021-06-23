郭書瑤現身台北市永康街拍戲，空檔時一直在當低頭族滑手機。（圖／本刊攝影組）

由助理陪同走到另一拍攝地點的郭書瑤，途中不放過任何一個看手機的機會。（圖／本刊攝影組）

近來不少劇組被迫停工，本刊在疫情升級為三級警戒前，在台北市捕捉到化身OL的郭書瑤，頂著烈日搶拍新戲，現場除了有劇組工作人員，並聚集不少不知是臨演還是粉絲的群眾圍觀，讓小小的巷道顯得格外擁擠。

​雖然郭書瑤包得緊緊的，側身仍可見前凸後翹的好身材。（圖／本刊攝影組）

五月十三日中午，只見郭書瑤走出拍攝的餐廳，由助理陪同走到另一家餐廳，約半個鐘頭後，換上另一套服裝的她，綁著俐落的馬尾，卻腳踩拖鞋，與工作人員一同前往附近的甜品店。

​郭書瑤戴上眼鏡還拿著商業雜誌，展現十足的OL味。（圖／本刊攝影組）

眾演員就定位後便開始排練，郭書瑤一邊由工作人員幫她補妝，一邊換上高跟鞋。身穿襯衫配西裝褲、戴起粗框眼鏡的她，模樣十分幹練，搭配手上的商業雜誌，不難猜到她在劇中的角色類型，也令人想起十年前她在《小資女孩向前衝》中飾演的百貨行政部專員「樂樂」。

穿著西裝外套的郭書瑤，在大熱天裡快速補妝準備換場。（圖／本刊攝影組）

在劇中排隊買甜點的郭書瑤，因為接到一通重要來電，只好離開隊伍到一旁講話。（圖／本刊攝影組）

開拍後，只見排隊準備購買甜品的郭書瑤，接到一通重要的電話，於是離開隊伍到一旁談話，接著才回到排隊的行列中。拍攝過程相當順利，大約兩點半便收工，郭書瑤隨即搭乘劇組的廂型車離開。

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