PLG首屆冠軍隊伍台北富邦勇士今日宣布總冠軍賽MVP、率領球隊勇奪冠軍金盃的辛特力正式回歸，2021-2022賽季將再度與勇士並肩作戰，一起邁向榮耀的衛冕之路！辛特力擁有絕佳的領袖氣質和職業精神，PLG元年在場上展現全能球風搭配強大的進攻火力，不論場內外都充分展現他難能可貴的價值，因此台北富邦勇士在賽季結束不久後，毫無疑問的與辛特力迅速達成共識，完成續約！

辛特力上賽季平均繳出20.4分、9.9籃板、4.1助攻、1.3抄截，兩分球命中率4成7，三分球命中率3成6，幫助勇士例行賽以19勝5敗登頂。進入總冠軍系列賽辛特力更是有場均23.3分、12.3籃板、9.3助攻的準大三元成績單，其中在關鍵第三戰中接管比賽的表現令人印象深刻。勇士奪下冠軍金盃，成為台灣籃球20年來首支職業冠軍隊伍，辛特力榮獲FMVP實至名歸！

這是辛特力職業生涯中在台灣的第一個賽季，能快速融入球隊和感染眾多勇士球迷，團隊至上的Mike在場上無私，擁有傑出的執行力和溝通能力，細心教導陣中的年輕球員，並在賽季的波折中不斷正向鼓勵大家，是教練團和球員心中完美的隊友！

能夠與勇士續約、再披勇士17號戰袍，辛特力表示：「很興奮能夠回歸臺北富邦勇士，這對我家人來說意義非常重大。謝謝領隊Chris和許總教練給予的機會，讓我再度為勇士效力。是時候了與勇士一起尋求衛冕，準備邁向連霸之路！」

國內職籃賽事的競爭力及發展性進入更高層級，台北富邦勇士月初與「年度最佳教練」許晉哲總教練完成續約，緊接著有FMVP辛特力的強勢回歸，再度展現球團尋求連霸和建立冠軍王朝的決心！