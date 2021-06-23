全台因疫情提升三級警戒已持續一個多月，目前疫情尚未進入可控階段，將延長至7月12日，防疫戴口罩已成為所有人的外出必要習慣，但醫事人員因工作必須全日配戴口罩，鑑此，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁特別購買防疫小物護耳神器，提供前線醫事人員使用。

圖為新竹市長初選候選人林耕仁。（圖/截自林耕仁臉書）

林耕仁表示，基於防疫安全考量，戴口罩的觀念已經深入大家的觀念。但是醫事人員在前線抗疫，需要整天都緊戴著口罩工作，比一般人戴口罩的時間長非常多，光是想像這種感覺都會很難受。除了無法順暢呼吸之外，因為長期戴著口罩，耳朵後緣作為支撐處更是疼痛，輕則紅腫重則出現傷口。為緩解前線人員的困擾，林耕仁捐贈護耳神器給新竹市醫師公會、新竹市牙醫師公會、新竹市中醫師公會等單位，希望能給予醫事人員溫馨關懷的小驚喜。

林耕仁說，所謂的護耳神器，即是兩片耳朵形狀軟墊，使用時置於口罩綁線與耳朵之間，可以緩解耳朵的拉扯撕裂感，減少長期戴口罩衍生的問題。小小的物品卻可以解決戴著口罩的困擾。

此貼心舉動，讓臉書上許多朋友表示：「做善事不用花大錢，但是要對症下藥」、「議員真的有在解決前線的問題」、「每天戴口罩真的很不舒服，這個小東西有趣！」，林耕仁認為，防疫就像一場馬拉松需要長期奮戰，有力量的人就出力，有資源的可以貢獻出來，成為醫事人員的後盾，大家共同來打贏這場防疫的戰爭。