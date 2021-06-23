疫情嚴峻，網路近日流傳陸軍化學兵使用劇毒藥劑針對雙北地區進行全面消毒假訊息，引發雙北地區居民與商家恐慌，調查局約談涉嫌散布的黃姓女子13人到案，移送台北地檢署偵辦。

臉書、LINE謠傳「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」假訊息，引發民眾恐慌。

調查局台北市、台中市調查處及福建省調查處共同偵辦，由散布的黃姓女子為起點，向上追溯，陸續約談分享、轉傳及散布的網友共13人。

黃女等13人均供稱誤信且未經查證，即透過臉書及LINE等社群平台，經由家長會群組、家族群組、百貨群組、宮廟群組等管道散布，調查局已依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《社會秩序維護法》移送台北地檢署偵辦。