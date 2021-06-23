北農群聚案爭議不斷，台北市政府發言人陳智菡質疑基隆不懂疫調，對此，基隆市政府代理發言人游本明回應表示，情緒性言論不予置評，但看來北市府還在狀況外。

游本明指出，基隆2名在北農上班的確診者，其中一位確診者在疫調時即表示，其同事居住在台北於6月7日確診，而依照北市說法，這位確診者本就該由台北市疫調，同時應通知基隆市匡列接觸者，但基隆6月12日獨立完成2位確診者疫調前，完全沒收到台北市的任何通知。

再者，從基隆市針對兩位確診者的完整疫調中清楚得知，除了休假，2人都是從家中到北農且自行開車，一位是獨居，另一位是與母親同住（母親也同為北農員工），疫調結果很清楚顯示，2位基隆市民是北農職場染疫的受害者。

游本明說，若談北農的菜價管理，絕對是總經理的責任，但如今北農是爆發疫情，台北市長當然是指揮官，責任清楚明白，毋庸再議。

游本明進一步提及，去年2月8日寶瓶星號染疫停靠基隆港，基隆市壓力雖大，但努力與中央合作化解危機，市長林右昌並不會因為港務公司是交通部管的，就覺得跟基隆沒有關係。