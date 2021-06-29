基隆市議會定期大會上午復會，市議員童子瑋於會中點出衛生局防疫表現仍待改善，他提及，今天仁愛市場復市，但昨天傍晚許多攤商皆未拿到陰性證明，不僅工作分配上有問題，更與民眾溝通不良，還有許多行政瑕疵，痛批應該要好好檢討。

童子瑋指出，基隆在大台北夾擊下，還能看到「嘉玲」必須給予肯定，但其中衛生局防疫表現從去年到今年第二波疫情爆發，還有很多地方需要改善， 他提及，仁愛市場今天上午復市，但有許多攤商昨天傍晚反應，還沒有拿到陰性證明，童子瑋接獲民眾陳情，立即向衛生局詢問，相關人員則是回覆正要向中央拿表格製作。

他進一步指出，衛生局長吳澤誠昨天在疫情記者會上對外說明，居家隔離者解隔離前一天，會由衛生單位派防疫計程車載民眾至篩檢站進行最後一次採檢，但有許多市民反映，根本沒有接到相關訊息，都是自行騎摩托車到醫院採檢。

童子瑋說，衛生局疾病管制科的同仁相當辛苦，要負責全市防疫工作，凌晨3點多都還在和確診者家屬聯繫入院治療等事宜，每天過的相當緊繃，他質疑，衛生局工作分配有問題，必須好好檢討；市議員王醒之、陳薇仲也提及，衛生局應該要公布每日篩檢量、陽性率，並說明每日新增死亡數、確診者足跡等，讓民眾安心。

此外，也有市府同仁披露，衛生局長相當難聯繫，手機如同裝飾，只要詢問防疫相關事宜，或確認疫情等資訊，都只能打電話到疾管科。對此，衛生局長吳澤誠僅表示，疾管科的核心業務無法被取代，非核心業務已移給其他單位進行，包括行政裁罰、設立篩檢站等，他坦言，確實還有很多需要改進。

市長林右昌補充說明，市府會努力即時公布當天疫情資訊，也會請衛生局在市府網站更新，至於疫調部分，他說，確診者有個人隱私，主要公開可能產生風險的公共足跡，並強調基隆疫調做的確實，現在中央規定只要調查到發病前3天，但防疫單位做到前14天。