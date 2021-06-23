雲林縣一位媽媽21日接種AZ疫苗後，當晚回家餵2個月大女嬰母乳，隔天凌晨卻發現女嬰已無呼吸心跳，送醫急救後不治，令家屬無法接受。對此，醫療粉專「美的好朋友」指出，目前全世界尚未出現接種後餵母乳導致嬰兒猝死的案例，研判致命關鍵恐出在現場的「趴睡枕」上。

雲林縣虎尾鎮約30多歲的殯葬業員工21日下午接種AZ疫苗後，於深夜11時餵女嬰母乳，但到隔日凌晨4時要再度餵食母乳時，卻發現女嬰口吐白沫，口腔附近周圍有血漬，緊急送醫仍無呼吸心跳不治。檢方及法醫初步判定死因為嗆奶窒息，因家屬無法接受，將擇日解剖屍體，並將冰箱內母乳送化驗釐清真相。

對此，「美的好朋友」發文指出，目前全世界都沒有母親打疫苗導致喝母乳的小孩猝死的案例。並解釋，由於AZ疫苗並不是真的腺病毒，不會透過母乳傳染給小孩，只會在母親生成抗體時，透過母乳給小孩抗體。

粉專接著表示，根據蘇姓女子在家受訪照片，可以推敲出最有可能導致嬰兒窒息的原因，恐出在嬰兒的「趴睡枕」上。趴睡枕是造成嬰兒無法呼吸猝死的常見兇器。「兩個月的孩童，如果不小心被枕頭悶到的時候，是沒有辦法自己移動頭部脫困的。」建議嬰兒在頸部有足夠肌力之前，都不應該使用任何枕頭。

粉專指出，為了避免嬰兒猝死，醫師通常會這樣建議：

1.一歲以下嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

2.床鋪表面必須堅實，外表可用被單包覆。

3.嬰兒不建議與其他人同睡，但建議與父母同室睡眠。

「發生這樣的憾事，真的很令人難過。」粉專強調，實際的死因仍有待解剖釐清，但根據事件描述和環境狀況，最有可能是趴睡枕導致嬰兒猝死，幾乎不可能是疫苗的關係。