澳洲人口最多的新南威爾斯省（New South Wales）疫情持續延燒，周四連續第3天公布2位數的本土新增病例數，其農業部長證實檢測出陽性確診，而衛生部長因可能接觸確診者已進行自我隔離。

新南威爾斯周四公布新增11例本土感染病例，這一波疫情的總感染人數已經超過40例。

該省正全力遏阻Delta變種病毒在首府雪梨引爆的新一波疫情。這個澳洲最大城市占澳洲總人口數（2500萬人）的五分之一。該省衛生官員表示，Delta變種病毒傳染力極高，即使與感染者接觸極少，也可能受到傳染。

該省農業部長Adam Marshall發布聲明證實其新冠病毒檢測呈現陽性。衛生部長Brad Hazzard表示，因可能與一名確診病例有過密切接觸，他已被要求進行自我隔離。

政府官員染疫的消息引發病毒可能已在議會傳開的擔憂，該省議會周四發布一份准許進入議會的人員限制名單。

新南威爾斯省周三已經收緊了雪梨的聚會和人員流動限制，包括禁止非必要的跨區旅行、家庭聚會僅限於5人，以及包括辦公室在內，所有室內場所都必須配戴口罩。這項措施將為期一周。

其鄰省昆士蘭周四公布3起本土新增病例，維多利亞省新增1起本土病例，但兩省官員表示這些病例在隔離期間確診，對社區造成的風險很低。