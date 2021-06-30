入境不做全面普篩是量能不足？ 蘇貞昌：我們是做比普篩更進一步

Delta變種病毒入侵台灣，外界呼籲入境全面普篩，行政院長蘇貞昌昨(29日)表示，「我們的(防疫)量能早已足夠」，是做比普篩更進一步的防疫措施。對此，前立委孫大千今(30日)指出，「不懂就不要裝懂，鬼扯一堆有的沒的，只會讓台灣人民看破手腳」、「就是因為民進黨政府跑得比Alpha變種病毒慢，所以導致了台灣人民超過一萬五千人的確診和六百多人的犧牲，難道這一次，民進黨還要跑得比Delta變種病毒慢嗎？」

蘇貞昌29日表示，目前台灣防疫量能早已足夠，採行隔離比普篩更進一步，現在可以看到所有入境的旅客都一定要隔離，不管是到防疫旅館或集中檢疫所，都不能回家，隔離14天期滿後還要7天自主隔離，且解隔離前要做PCR檢測，自主管理7天後要再接受一次檢測。

蘇貞昌指出，普篩常有偽陰性或偽陽性，不普篩就是怕用掉很多能源，如果偽陰性的人自以為沒事所以反而「趴趴走」，反而增加疫情蔓延風險，還是隔離比較安全，隔離後還做PCR，是最嚴謹的，希望大家能夠配合。

孫大千對此表示，首先學者專家和地方首長是希望能夠增加一次入境時的普篩，普篩後還是要進行14+7的隔離檢疫的程序，這和偽陰性趴趴走有什麼關係？更何況，Delta病毒是出了名的刁鑽難纏，唯有透過反覆的PCR篩檢，才有可能抓出來，若可提早篩檢出確診者，再加以收治隔離，難道不是可以大幅的降低防疫旅館和集中檢疫所被Delta病毒污染的機率嗎？

孫大千說，其次，為了因應Delta變種病毒，台灣原本就應該要大幅提升PCR的檢測量能。現在又不是要推動全民普篩，既然蘇貞昌表示量能足夠，那麼為什麼不能針對入境人士在入境時增加一次PCR篩檢呢？

因此，孫大千批，「由於民進黨政府的自大傲慢，已經讓台灣從防疫模範生跌到防疫末段班，都已經淪落到這個地步了，蘇貞昌居然還可以自吹自擂，粉飾太平，真的是標準的『口說般若，心中常愚』」；他認為，「就是因為民進黨政府跑得比Alpha變種病毒慢，所以導致了台灣人民超過一萬五千人的確診和六百多人的犧牲，難道這一次，民進黨還要跑得比Delta變種病毒慢嗎？」