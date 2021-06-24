比特幣價格自4月高點一路狂瀉，跌幅之大創近10年最慘，日前更一度跌破3萬美元關卡，隨後小幅反彈站上3萬3千美元，不少投資專家紛紛跳出來示警，並透露可能還會再跌，但有華爾街女股神之稱的伍德（Cathie Wood）卻趁比特幣暴跌之際，大舉買進灰度比特幣信託基金（GBTC）和虛擬貨幣交易所Coinbase股票。

《CNBC》報導，據伍德旗下方舟投資（ARK Invest）交易報告顯示，Ark旗艦ETF ARKK於周二比特幣重挫之際，大舉買進逾21萬股的Coinbase股票，若以23日收盤價222.47美元計算，價值約4780萬美元；而此次收購，將總持股量一舉推升至470萬股。

另外，伍德另一支ETF ARKW周二還買進100萬股的灰度比特幣信託基金，價值約2930萬美元；ARKW一共持有約850萬股灰度比特幣信託基金股票，為目前市場上持股量最高的ETF。

值得一提的是，伍德對於比特幣一直都恪守自身看法，不管是在今年年初、抑或是比特幣在5月崩跌之時，都曾言，「比特幣價格終將觸及50萬美元」，儘管比特幣目前遭逢重挫，伍德對比特幣想法依然堅定不移，仍預測比特幣最後將達到50萬美元的高位。

截至24日台北時間16點56分，比特幣下跌507.4美元或1.50%，暫報33279.5美元。