東京奧運開幕倒數29天，中華代表團選手、教練都為了最後的備戰持續努力，體育署和國訓中心也執行嚴格的防疫，代表團從5月中都是在國訓中心沒有外出，為了讓選手、教練在奧運前跟家人有個短暫的相聚兼舒壓，體育署和國訓中心已經辦過一場懇親會，讓團隊喘口氣之後再繼續全力投入東奧備戰。

體育署署長張少熙今天在例行記者會上提到，選手因為疫情影響，在國訓中心非常嚴密的規劃，進行著高張力訓練下，也因為不得外出心理壓力也非常大，在防疫的需求下，努力安排懇親會，其中一種是選手離開中心回家和家人相聚，回到中心前必須在防疫飯店隔離檢疫3天，病毒採檢沒問題才能再進入中心。

另一種方式則是「泡泡懇親會」，提供給沒有打算回家的選手、教練，由國訓中心安排選手家人在住宿中心鄰近的飯店相聚，選手核酸檢測確定陰性後，由中心派專車接送選手離營和家人在飯店見面，時間是兩天一夜。

體育署補充，基於防疫、安全考慮，懇親會以直系血親為主要對象，因為必須盡量避免接觸太多人，人數限制以核心親屬為主，目前已經辦過一場懇親會，國訓中心事前先詢問選手、教練參與懇親假的意願，共有6位教練及選手提出意願，9位直系親屬參加，已經在6月19日安排親屬到高雄，中午進行PCR檢測，晚上確認為陰性之後，隔天6/20讓選手前往飯店與親屬會面，6/21中午收假。