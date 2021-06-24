女大生向執行官陳述遭罰始末。（法務部行政執行署新北分署提供）

新北市一名21歲謝姓女大生，去年9月自日本返國後，進行居家檢疫14天，不過她算錯隔離日期，提早一天跑去學校上學，因為一天之差，遭新北市衛生局開罰20萬元，法務部行政執行署新北分署並限制其出境、出海。謝姓女大生因將前往日本探親，今（24日）親自繳清全部罰款，新北分署即刻解除其出境、出海限制。

新北分署指出，謝女2020年9月3日自日本入境，居家檢疫14天，應該在9月17日24時期滿；但謝女誤以為居家檢疫日至9月16日24 時即期滿，而於 9月17日上午7時20分至北市某大學上課，11時許返家，違反居家檢疫規定，遭新北市衛生局裁罰20萬元。

不過女大生收到處分書後提起訴願，其母主張，防疫包上並未記載居家檢疫期滿日期，導致她女兒計算認知錯誤，遭裁罰相當難過自責，並因此非常憂鬱。不過新北市衛生局認為謝女入境時，衛生福利部疾病管制署已提供「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」給謝女，通知書上就載明居家檢疫結束日期為 2021年9月17日24時。

新北分署表示，因謝女未於處分書合法送達後7日內繳納罰鍰，且提起訴願原則上不停止執行，因此新北市衛生局於今年2月間移送新北分署執行，但謝女名下無財產可供執行，所以限制其出境、出海。

謝女今（24日）親自至新北分署繳納20萬元罰鍰，她表示全家都有日本國籍，家人均已前往日本，她雖然可持日本護照出境，不受限制，但仍勇於面對，自願繳清全部罰鍰。隨後她以現金及刷信用卡各繳納10萬元，新北分署也立即解除其出境、出海限制。