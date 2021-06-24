魚丁糸推出新歌〈終點起點〉，24日舉辦線上訪問。主唱吳青峰被恩師林暐哲控告違反著作權，日前判吳青峰無罪，可上訴。吳青峰首度談2年來心情轉折，感謝團員發文力挺，直呼溫暖欣慰，自虧「我的低谷會刺激他們作文能力」，更不改幽默個性：「我那麼慘，換來他們的文筆，很值得。」

鼓手史俊威也說新歌唱出他們這2年多來的心路歷程，形容：「人生像是坐雲霄飛車很有趣，不是說我們有多無辜、多委屈，而是我們6個之間的羈絆。」吳青峰在低潮時，團員們扶持相挺，吳青峰爆料電吉他手劉家凱會一次用5種通訊軟體傳訊慰問，笑虧劉家凱是窮追猛打型，劉家凱還曾請太太準備蛋糕送去吳青峰家、藉機傳達關心，團員們封劉家凱是「恐怖情人」。

至於同被被林暐哲提告貝斯手謝馨儀，坦言安慰吳青峰方式是「感同身受」，史俊威則是不主動打給吳青峰，也不要過度關心。6人目前正居家防疫，吳青峰直言已40天沒出門，唯獨只有下樓一次去拿東西，甚至都沒踏出大門，他笑說本來就不愛出門，過去常3週足不出戶，享受在家時光。

魚丁糸推出新單曲，透過線上視訊訪問。（環球音樂提供）

他們在線上說溜嘴魚丁糸將推出新專輯，粉絲十分期待，謝馨儀上月宣布懷2寶，目前身體狀況不錯、孕期穩定，「看不到的地方都是胖的，（肚子）變非常大」，對於預產期、2寶性別皆語帶保留，她提到生產日子未定，屆時不確定是2寶會先出生，還是魚丁糸的專輯會誕生。

吳青峰去年奪下金曲歌王，今年再度入圍金曲歌王，他坦言沒有任何感覺，「一直以來對於獎項看得比較淡，是真的從來沒有想過感想。身邊朋友問過也是一樣。」