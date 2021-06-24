大樓突然局部倒塌，地上滿是瓦礫

美國「國家廣播公司」（NBC）24日報導，一棟位於美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach）的12層樓高建築物，在凌晨突然局部倒塌，已有超過80個單位趕赴現場救援，據稱有多人傷亡。

根據報導，這棟建築側面部分在當地時間半夜約2時（台灣時間同日下午2時）突然崩塌，大量瓦礫堆積於地面；消防隊員們除了在瓦礫中搜尋倖存者，也用雲梯車營救仍處於未倒塌房間的居民。一名附近居民告訴NBC，消防隊員救出一些人，但她聽到一些尖叫聲，並說她「失去了許多朋友」。

當局已派出超過80個單位趕赴現場，由於可能有民眾受困於殘骸之中，派往當地的消防單位也包含技術救援小組，其受過在複雜或密閉環境中救援待救者的訓練。目前不清楚事發時大樓內有多少人，也不確定確切的傷亡數字，現場影片顯示至少有一名男孩已被救出。《邁阿密先驅報》（Miami Herald）表示，現場有一名消防隊員稱有「多人傷亡」；《天空新聞》（Sky News）則報導，當地官員已確認至少有1人死亡，另有8人送醫治療。

NBC指出，這棟建築物名為「Champlain Towers South」，位於第88街（88th Street）和柯林斯大道（Collins Avenue）附近，建於1981年，包含超過100個住宅單位。現場警方已封鎖附近的道路，並說仍不清楚建築物部分倒塌的原因，建議民眾不要接近現場，讓消防和其他單位能專心執行任務。