金管會今核發全聯投資的「全支付」專營電子支付機構業務許可函，全聯表示，全支付將加速申請營業執照腳步，預計在6個月內，能提供上線服務。

全支付股份有限公司為全聯100％投資的子公司，700萬PX Pay會員註冊升級「全支付」後，即可轉帳、支付款項，且支援信用卡及銀行帳戶付款，全聯表示，未來要開拓其他商店合作，讓更多通路使用全支付。

全聯PX Pay推出僅兩年，下載數已破千萬，截至6月註冊會員數已達700多萬，其交易金額佔全聯整體營收已達3成，每月交易金額近40億元。

全聯為回應700多萬會員希望可跨足多元通路使用的期盼，未來全支付將接續提供全聯場域金流支付服務，引導PX Pay會員升級註冊全支付電子支付帳戶之後，用戶除了現行銀行信用卡外，同時也將開放銀行帳戶付款，首波預計上線10家以上以及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款，會員也能拿著APP到外部通路使用付款。