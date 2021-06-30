統一超(2912)7-ELEVEN首度攜手悠遊卡及一卡通2大電子票證，自7月2日起推5大支付滿額折活動，搶攻低接觸支付消費商機。

統一超7-ELEVEN近年來積極以數位推動非現金支付，整合電子票證、行動支付、電子支付、銀行、純網銀業者資源，架構在地最大、更完整、多元的數位金融服務平台，滿足全年齡層各種支付工具需求，像是整合集團資源推動3大支付、OPEN錢包積極拓展新支付場域，差異化作法有效帶動7-ELEVEN非現金支付交易金額較去年上半年成長50%，非現金支付占比平均維持在35%之上，響應政府非現金支付政策。

統一超表示，疫情期間鼓勵低接觸支付消費，7-ELEVEN超前部署自去年6月便整合集團資源策動icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付優惠活動，有效提升非現金支付占比、6月甚至創下單日突破50%的歷史新高，7月2日起3大支付首度結合悠遊卡、一卡通2大電子票證，7月每逢周末五、六、日邀請5大支付1800萬名用戶到7-ELEVEN門市消費，購買指定商品結帳金額滿150元立享88折優惠，補給物資先打電話到7-ELEVEN預約外帶，就近買、安全付、安心吃。

再者，跨通路支付神器OPEN錢包將於7月1日起正式導入博客來網路書店線上支付、累計共15大通路皆可使用OPEN錢包支付，7月1日至9月30日OPEN錢包整合銀行資源加碼推出消費綁定指定信用卡可享最高達10% OPEN POINT回饋，不定期於跨界合作通路推出快閃回饋活動，安全付、享好康。

統一超台灣7-ELEVEN自去年開始超前部署，積極布局數位平台，完成虛實整合，掌握線上通路商機，並快速應變推出防疫物資箱、生鮮蔬果箱，打造離家最近的社區防疫補給站，同時啟動foodomo外送與預約外帶自取等新服務，推升台灣7-ELEVEN營收穩健成長，加上轉投資事業統一生活(康是美)、統一速達、統一精工等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同月成長，統一超5月合併營收為220.83億元，年成長5.79%，創下歷年同月新高，累計前5月合併營收為1083.25億元，年成長5.31%。