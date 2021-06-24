軍事新聞網站「Military.com」23日報導，美國空軍告訴國會，該軍種之所以要求於2022財年進一步降低整體飛行時數，是因為每年的機隊維護費用已飆升至約10億美元（約新台幣280億元）；但退役空軍上將透露，這也是因為機隊狀況不佳，導致須不斷接受維護，可用飛機數量減少，對整體飛行時數造成影響。

美國空軍在先前的國防預算需求中，要求將2022財年包括支援海外作戰在內的整體飛行時數，減少為115萬小時，不僅低於2020財年的133萬小時，也低於2021財年的124萬小時。

負責計畫規劃的空軍副參謀長納宏（David Nahom）中將22日在聯邦參議院空地小組委員會（Senate Armed Services Subcommittee on Airland）聽證會中表示，由於該軍種平均機齡已達28年，且新採購的飛機仍須由承包商協助維護，相關合約費用昂貴，讓武器系統維持（WSS）費用逐年增長，目前已接近每年10億美元，讓空軍決定減少飛行時數。

共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）稱無法接受美國空軍的決定，並詢問提供額外資金是否能緩解此問題；負責作戰事務的空軍副參謀長瓜斯特拉（Joseph Guastella）中將回答，為武器系統維持和飛行時數提供資金「是空軍非常重視的事」。

不過2017年退役的前空軍空戰司令部（ACC）司令卡萊爾（Herbert Carlisle）上將告訴「Military.com」，空軍減少飛行時數，部分原因是舊飛機須不斷進行維護，變相壓縮了其能夠飛行的時間，才導致空軍飛行時數持續下降；其他原因還包括各單位海外部署過於頻繁，導致飛機和人員疲憊等。