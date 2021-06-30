嘉義縣樂齡學習示範中心今透過線上課程，讓40多位學員跨國與美國音樂人、學者進行線上音樂交流。（嘉義縣樂齡學習示範中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣樂齡學習示範中心今透過線上課程，讓40多位學員跨國與美國音樂人、學者進行線上音樂交流。（嘉義縣樂齡學習示範中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣樂齡學習示範中心今透過線上課程，讓40多位學員跨國與美國音樂人、學者進行線上音樂交流。（嘉義縣樂齡學習示範中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情嚴峻，全國各地樂齡學習因此停擺，嘉義縣樂齡學習示範中心為了讓長輩學員宅在家不孤單，改採線上教學，花了1個月時間教學員們如何使用手機、平板上課、學習打擊樂，甚至來趟線上旅遊，今30日更跨國與美國音樂人、學者進行音樂交流，讓外國學者大讚位爺爺、奶奶是他見過最棒的學生。

樂齡學習中心多元課程是許多民眾的生活重心，如今因三級警戒被迫停課，為讓非正式體制的課程也能比照學校停課不停學，嘉義縣樂齡學習示範中心改採線上上課，讓阿公、阿嬤跟上兒孫腳步，也翻轉中高齡學習方式。

嘉義縣樂齡學習示範中心主任黃意萍說，花了1個月時間讓長輩們學會用手機、電腦、平板線上上課，爺奶們透過線上學習，不知不覺拉近家庭成員的距離，縮短祖孫間的隔閡，還因此打破實體課程空間限制，現在同步上線的學員不只嘉義在地人，還有外縣市民眾。

在不能搭飛機四處去玩的今天，嘉義縣樂齡示範中心「樂齡打擊敲擊棒」課程來一場跨國合作交流，除了有趣的節奏課程外，更特別邀請國外音樂家Mike和Heinzel一起音樂交流。

其中Mike Neumeyer是美國威斯康辛州密爾瓦基的知名音樂家，身兼教育人員以及作曲家身分，2020年曾推出專輯《Marimba Maverick》。Heinzel目前在威斯康辛音樂學院任教，他的音樂經歷帶領著他走遍全美， 還曾在台灣一家大學任教長達6年。

今天Mike和Heinzel以鐵琴和鋼琴現場演奏「夢醒時分」，讓長輩學員十分開心，學員事後分享心得表示，宅在家學習不中斷，又學習許多3C操作，線上上課收穫滿滿。也有人說，水上樂齡與國際接軌無障礙，今天真是一場別開生面的視訊上課，熱情的外籍帥哥老師超完美演出，讓大家一飽耳福。

黃意萍說，對都會區而言，國外學術交流不稀奇，但水上鄉多數老人家因經濟、語言而缺乏體會跨國學習的機會，今這場跨國線上交流，讓學員們開了眼界。