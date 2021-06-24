台南市文化局從2011年至2018年間，連續8年舉辦「十大文創商品徵選」，孵化頗具特色的在地文創商品；2019年起轉型「台南設計獎」、2020年首設「概念組」，提升城市設計量能，今年徵件主題「簡法臺南：老巷新弄」，鎖定城市空間、街道巷弄簡化與改造提案，期許成為孕育下一代新美感城市空間的搖籃！

相較歷年來以設計「實體」物件為主的徵件計畫，今年設計獎有重大變革，考驗設計師與團隊整合應用社會設計、循環設計、視覺傳達設計的專業能力，此一變革也彰顯了「台南設計獎」往後將不再只著眼於物件設計。

今年徵件主題「簡法臺南：老巷新弄」，蘊含文化局希望透過徵件計畫，與設計者們共同努力的目標，在空間資源日趨有限的現況下，如何以設計角度簡化身處環境，減少資源浪費、提升城市美感，找回舒適節能生活？

文化局指出，台南推動歷史街區計畫與扶植文創設計產業10年有成，從硬體空間的老屋活化、巷弄質感提升，到成立文創園區、輔導文創業者、舉辦設計類展演活動，走到現在百花齊放，期望藉由「台南設計獎」的創新徵件概念，思考台南設計產業的下一步，讓更多想法得以落實。

本次徵件開放提案者自行選定一個街區或城市空間，規畫內容可包括視覺傳達、創意行銷、空間修飾、鄰里互動、文化體驗、社會設計、公益行動或問題解決方案等方面，並須提出經費概估，以預留後續由公部門評估預算編列與落實執行的空間。

為推廣台南設計獎並落實優秀提案，本屆首獎1名將頒予獎金30萬元，佳作3名則各可得3萬元獎金，即日起至8月31日徵件！後續文化局並將結合歷史街區計畫舉辦相關活動，更多訊息請洽「文創PLUS臺南創意中心」、「臺南設計週」、「藝遊臺南」等臉書粉絲專頁及文化局網站。