誠品集團抗疫求生兩路並進，一路縮短門市營業時間，管控營運成本，進入6月高雄駁二店觀光店點暫停營業；另一路主動出擊跨足外送市場，21日起在24小時書店誠品信義店試行台北七大行政區免運費半日送到家服務，預估五天業績較上週成長三成，28日起服務範圍再擴大至雙北18個區。

疫情陰霾揮之不去，誠品集團旗下誠品生活（2926）今年第一季虧損2805萬元，主因為全通路發展初期投入龐大資本支出必要投資及IFRS國際財務報導準則租金提前攤提，是繼去年第二季以來再度面臨虧損；進入5月防疫三級警戒，更衝擊誠品生活5月營收年減7.75％、來到3.27億元。累計前五月營收18.94億元，年增幅縮小至4.19％。

所謂危機也是轉機，5月下旬誠品生活雙北8家店點聯手推出「防疫享食送到家」專區，據統計，業績相較4月同期，最高單日成長將近一倍，平均成長三成左右。

疫情也加速誠品數位轉型步伐，誠品線上5月業績較去年同期成長一倍，會員數持續成長，目前總計280萬名會員；另誠品生活自營文創平台expo線上品牌館銷售較去年同期翻倍成長。