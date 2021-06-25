雲林救難協會失聯的隊員之一（坐者），今天凌晨平安返回。（民眾提供）

雲林救難協會失聯的隊員之二（坐者），今天凌晨平安返回。（民眾提供）

雲林救難協會兩名隊員昨（24日）早上到濁水溪出海口協尋1名在22日挖蛤失蹤的老翁，不料2隊員也最後也失聯，雲林縣消防局、雲林縣特種搜救協會、海巡署、空勤總隊均投入協尋，直到24日深夜仍未果，幸好2隊員今天（25日）凌晨2點多自行平安走回海巡署第四岸巡隊部報平安。

麥寮鄉1名75歲老翁22日傍晚到濁水溪出海口挖野生蛤，晚間7點家屬等不到人回家，請求海巡署協尋。雲林縣救難協會獲報後，黃姓、王姓隊員24日早上一同騎水上摩托車到濁水溪出海口協尋老翁。

黃姓、王姓隊員到中午也沒回第四岸巡隊部，2人都未帶無線電、手機，直到下午仍音訊全無，空勤組隊、雲林縣消防局、雲林縣特種搜救協會、中華民國紅十字會雲林水上救難大隊同時出動人員，搜尋失聯的2名救難隊員以及失蹤的老翁。

雲林縣特種搜救協會理事長、雲林縣議員林岳璋表示，24日下午包括海巡署第四岸巡隊、雲林縣消防局、特種搜救協會都出動無人機搜尋，海巡署的無人機飛濁水溪出海口海面，消防局的飛濁水溪左岸、特種搜救協會飛右岸，但到下午5點半電池耗盡，仍找不到人。

海巡署第四岸巡隊、空勤總隊持續搜救到今天（25日）凌晨仍未果；不過凌晨2點10分傳來好消息，失聯的雲林救難協會黃姓、王姓隊員平安自行走回第四岸巡隊報到、報平安。

2隊員表示，他們的水上摩托車因擱淺在沙洲動彈不得，一直等到海水退潮他們才能行走，昨晚多次看到搜救直升機，他們呼喊、揮手但都未被發現，2人都未受傷不需要送醫，只想趕快回家休息。

據了解，擱淺的水上摩托在離岸500公尺外的沙洲，今天一大早已被尋獲。失蹤的挖蛤老翁仍無訊息。