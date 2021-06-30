台東縣成功鎮1名張姓男子與友人29日晚間潛水捕魚傳出失蹤意外，30日早上被發現已死亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

居住在台東縣成功鎮三仙里的62歲張姓男子，和1名友人29日晚間相約至成功鎮小港漁港外潛水捕魚，當日晚上7時30分許下水，友人8時發現張男仍未上岸，並看到漁槍等裝備在岸邊，趕緊報案搜救，海巡和警消人員獲報後大批動員，一整夜尋人未果，友人在30日早上7時4分時離出海口50公尺處，發現張男卡在礁石底下，己明顯死亡。