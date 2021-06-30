台東6旬男子相約友人潛水捕魚 卡礁石底身亡 12:302021/06/30 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣成功鎮1名張姓男子與友人29日晚間潛水捕魚傳出失蹤意外，30日早上被發現已死亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣成功鎮1名張姓男子與友人29日晚間潛水捕魚傳出失蹤意外，30日早上被發現已死亡。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 居住在台東縣成功鎮三仙里的62歲張姓男子，和1名友人29日晚間相約至成功鎮小港漁港外潛水捕魚，當日晚上7時30分許下水，友人8時發現張男仍未上岸，並看到漁槍等裝備在岸邊，趕緊報案搜救，海巡和警消人員獲報後大批動員，一整夜尋人未果，友人在30日早上7時4分時離出海口50公尺處，發現張男卡在礁石底下，己明顯死亡。 刺殺天珠商人32刀 2男二審逃死 癌末男病房完婚 新娘淚喊我愛你 #友人 #潛水 #捕魚 #發現 #張男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重症男重生 遺憾未見父母最後一面 04:102021/06/30 地方新聞 高雄男被車撞又遭3惡煞亂棒打死 嫌奪命動機曝光 11:082021/06/30 社會 竊萬年青盆栽拜神明 臨時工辯借用一下 14:332021/06/30 社會 男友小本子夾2張超音波照 她得知真相崩潰了 14:042021/06/30 社會 男5度拒徵兵體檢法官怒了 判6個月坐牢比當兵更長 12:502021/06/30 社會 中油破管汙染紅柴坑 民團、立委轟海保署疏失 04:102021/06/30 地方新聞 仁大工業區連5次遭放大量汽油瓶引恐慌 送貨員遭逮真相曝光 10:342021/06/30 社會 男顧台鐵機房73天沒休假 上班到一半腦中風癱了 15:472021/06/30 社會 嘜擱騙啦！機警行員通報 竹山警成功阻詐46萬 10:452021/06/30 社會 高雄街頭兇殺 男被轎車撞飛再遭3惡煞棍棒狂毆慘死 07:472021/06/30 社會 路邊違停遭盤查 通緝男惱羞成怒嗆警群聚 10:502021/06/30 社會 社會熱門新聞 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 社會 台中7歲柔道童遭重摔腦傷 與死神搏鬥70天宣告不治 - 社會 FB長髮甜美正妹遭親妹出賣 真實照曝光網驚：喪盡天良！ - 社會 桌下撩男友腳搞情趣卻弄到他弟 女羞愧逃喊：蠢死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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