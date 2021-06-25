日本外務大臣茂木敏充今天在記者會中宣布，將追加援贈約一百萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，疫苗預定於七月中旬之前運抵台灣。這是繼本月4日捐贈我方124萬劑AZ疫苗之後，日方對我國的第二波援助，外交部謹代表台灣政府及人民向日方表達誠摯感謝。

外交部表示，目前全球疫情依然嚴峻，國際疫苗供貨短缺，值此艱難時期，日方率先伸出援手，於本月4日送來第一波及時雨，展現日本對我國的堅定友誼及高度重視，在我國內引起熱烈迴響。接續又有美國及立陶宛相繼援贈疫苗與我國並肩對抗疫情，顯見抗疫之路可能漫長，但是台灣並不孤單。日本的及時援助印證海內存知己、天涯若比鄰的真諦，在國際間只要堅守正道，相信必能獲得志同道合的同伴的相互扶持。我國再次感謝自由民主夥伴的溫暖支持及鼎力協助。

外交部指出，台日雙方長期以來互助合作，彼此遭遇困難時均能立即相互扶持、挺身相助，這種患難與共的精神已經深植雙方民心，形成雙邊友誼最佳典範。日本參議院於本月11日首度全院一致通過決議，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）；隨後日本首相菅義偉於13日在G7峰會上也表明，支持台灣以觀察員身分參與WHA。今年5月我國疫情升溫後，日本各界許多友人都公開表達支持台灣取得疫苗。此次日方再以實際行動追加捐贈台灣100萬劑疫苗，彰顯及時救援的人性光輝，也印證台日深厚友情堅定不移。

日方向來一貫堅定聲援我國參與WHA，而且在疫苗供應上更獲日本各界友人溫馨馳援，情義可感，台灣政府與人民永銘在心。深信在台日雙方心連心、手攜手的協同努力之下，定能早日克服難關、遏止疫情蔓延。

外交部強調，台灣與日本共享自由、民主等基本價值，並擁有密切經貿關係及人員往來，互為重要夥伴及珍貴友人，我國將在此堅實基礎上繼續深化台日友好合作夥伴關係。至於日方援贈我國疫苗相關後續作業，我方將續與日方密切聯繫協調，待獲具體結果後將適時對外說明。