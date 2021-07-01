白宮發言人莎琪（Jen Psaki）接受路透訪問時否認美國以疫苗交換台灣晶片，還表示不應有這種聯想，並意有所指說「台灣取得疫苗的途徑被截斷」。前民進黨立委郭正亮指出，白宮昨天是故意發言，講得很模糊，也很聰明，這就是在玩政治。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》表示，台灣不要透過上海復星，要直接去跟德國BNT談，上海復星就揚言對德國BNT提告，因為它有大中華市場的代理權，德國BNT就說，恐怕沒有辦法執行。上海復星是按照國際商業的代理權，跟德國BNT提告 說不能直接賣給台灣，這樣而已，這叫阻擋嗎？

郭正亮分析認為，白宮昨天是故意發言，講得很模糊，也很聰明，就是在玩政治。白宮當然知道台灣有3家去買BNT疫苗，如今台積電、永齡基金會透過上海復星順利買到疫苗，美國就可說，「你看我講話有用嘛」，這就叫玩政治；如果沒有成功，美國就可說，大陸就是這樣子。因為美國情報比較多，美國是判斷已到決策當口，便臨門一腳說，「我發揮作用」，不然白宮怎麼會突然講這件事，它一定是有得到某些訊息，說這件事已經快要決策了。

郭正亮強調，大陸在美國、日本送台灣疫苗後，此時怎麼可能阻擋呢？若正規透過上海復星去買疫苗，它當然會賣。他也坦白說，美國是蠻會玩政治的。