【愛傳媒楊秉儒專欄】鴻海創辦人郭台銘、慈濟基金會均有意採購德國原廠BNT疫苗，卻因為沒有「原廠授權書」而卡關；直至近日政院才改口同意，可直接向原廠或其代理商洽購疫苗。

不過，6月29日國民黨立委洪孟楷拿出一份衛福部取得疫苗產地的資料，表示現在國人施打的疫苗，「沒一支是原產國原廠製造」，卻耍官威要求民間捐贈須原廠授權，難道疫苗生產認定也搞雙標？

國內新冠疫苗嚴重短缺，各大企業、民間宗教、慈善團體紛紛自告奮勇，要為台灣購買疫苗，但指揮中心指揮官陳時中卻表示，若要遞件申請購入疫苗，須附上「原廠授權書」，證明原廠有這些貨，且確實保證會出貨。

然而，根據洪孟楷所提供資料顯示，目前透過雙邊洽購的AZ疫苗產地為韓國；而採購來的莫德納疫苗產地則在西班牙；日本提供的AZ產地在日本；另外，透過COVAX平台配發預計8月底到貨的AZ疫苗，兩批分別來自於韓國、義大利，「皆非原產國原廠出品」。

洪孟楷質疑，全民期盼的民間捐贈疫苗，一直被衛福部要求「原廠證明」才能進口，但是現在台灣施打的，無論是別國捐贈或是我國購買，「所有的疫苗沒有一支是原產國原廠製造」，全都是別國代工廠生產，衛福部又要如何自圓其說？

洪孟楷表示，現在是地球村時代，運輸便利，代工十分常見；不過他不解的是，為何民間捐贈時卻百般刁難，動不動就把「原廠」掛在嘴邊，自己做不到卻硬要捐贈必須配合，這合理嗎？

洪孟楷認為，從要求原廠授權書到現在又過了1個多月，如果衛福部當初沒有「耍官威」，說不定民間捐贈疫苗早已抵台，台灣也能早日解封，並挽回逝去的生命。

洪孟楷痛批，這些疫苗產地的資料，就是打臉過去衛福部的要求和行為，只為了刁難特定人士的捐贈，把全國百姓的生命都當成籌碼；他呼籲，加速進口任何認證工廠生產的合格疫苗，讓全體國人早日施打，不要讓政治優先防疫專業。

作者為資深媒體人

照片來源：洪孟楷粉專截圖。

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