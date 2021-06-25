【旅奇傳媒/記者-歐彥君】COVID-19疫情5月中旬在台灣爆發，由於疫苗不足，人心惶惶，人稱「歐吉桑」的南投縣長林明溱，率先提出縣府籌錢為縣民買疫苗的主張，建議中央開放地方購買疫苗，突顯了林縣長勤走基層，深知基層的聲音，也懂得在關鍵時刻為民發聲，他「救人第一」、「苦民所苦」的作為讓縣民覺得「揪甘心」。

我認識林縣長是在他擔任集集鎮長任內，在那個不太懂「活動行銷（event marketing）」的年代，他就舉辦「集集燈會」向交通部提出「環鎮小火車」的構想，展現了他的創意及對觀光發展的獨到見解。在他擔任立法委員期間，與眾不同的是他在辦公室設置泡茶桌，親切泡茶，談話直率、做人真誠，一點都沒有架子。從台灣第一個超人氣的猴探井天梯，到清境農場的高空步道，都是出自他的構思、爭取及推動，這些建設投資金額都不大，但卻創造了很高的效益，也照顧了當地產業及就業。

他接任縣長後，提出「國際觀光首都、幸福城市」的施政目標，雙龍七彩吊橋、暗空公園、東埔溫泉的優化，以及充滿創意的大型觀光主題活動一南投燈會、南投世界茶業博覽會、萬人泳渡日月潭等都讓南投的觀光聲名大噪。貼近民眾、帶人帶心、劍及履及的作風，在新近完成的2030觀光政策白皮書中，他口中的8大亮點建設都將被逐步點亮，國際觀光首都的目標指日可待。

南投縣長林明溱20多年前於集集鎮長任內，就主張「人民唯先、效能政府」，一路從鎮長、南投縣議員、立法委員到縣長，堅持為民服務的初衷，除了政治閱歷豐富，所帶領的高效能團隊及最會開闢財源、最關懷學生及弱勢族群、縣長行腳勤走13鄉鎮市聆聽民意劍及履及等惠民作為，奠定在縣民心中5星縣長的高人氣。

林明溱剛就任縣長時，縣庫有167億負債，歷經多年還債，債務已減少65億餘元，減債能力名列前茅。他想方設法開源節流，善用地方觀光資源，興建遊憩景點，例如瑞龍瀑布、彩虹吊橋、合歡山國際暗空公園等，都因為規劃得當大受歡迎，成功充實了縣府自有財源。為了照顧學生身心健康與安心就學，實施全縣國中小學生免費午餐政策，每年約4 億元經費，全縣學生均受惠。

林明溱施政方針明確，打造南投成為國際觀光首都是他的施政目標，他不僅觀光點子多，每項觀光建設從規劃到執行更是出奇制勝。觀光建設和招商並進，不僅廣開財源，更增加了新的觀光景點。

2020／6開放的雙龍（布農語依希岸）瀑布七彩吊橋園區，風靡海內外，更成為網紅必打卡景點之一，不僅啟用半年就累計吸引超過20萬人次遊客入園，門票收入達3000多萬元，很快就能將投資開園的5500萬元回收，且同步為在地原鄉及鄰近水里帶進倍數的觀光商機。

▲全台最長、最深的的雙龍七彩吊橋，已是網紅IG必打卡景點。 圖：南投縣政府／提供

南投縣大型行銷活動不論是南投燈會、南投世界茶業博覽會、日月潭萬人泳渡都是創新話題成功引客的標竿案例。林明溱可以化身茶伯代言茶博，每年的南投世界茶業博覽會湧入超過50萬人次參與、200多個攤商，成為全台最受歡迎的大型節慶活動之一，2020南投世界茶業博覽會更攜手南投巧克力咖啡節同步舉辦，10天活動人潮爆滿，參觀民眾達72萬人次，創造約1.7億元產值，刷新茶博會開辦11年以來紀錄，2021南投世界茶業博覽會預計在10月舉辦，林明溱有信心再創高峰(活動將視疫情警戒狀況滾動檢討），他也希望接續帶動茶文化主題觀光發展，與旅行社業者合作包裝三天兩夜結合茶博會節慶旅行，直接到茶產地體驗DIY揉茶等項目，讓在地茶農扮演最佳導覽者，深度推廣茶文化、茶旅行套裝旅行，也可順遊南投各茶區及體驗道地茶藝。

林明溱充滿行銷創意的策略和執行力，讓南投縣除了茶博外，其餘各大型節慶主題活動也都屢創佳績。

無時無刻都在動腦筋的林縣長尤其喜歡無中生有、出奇制勝，在名間松柏嶺興建天空之星的觀景平台，也讓地方人士相當期盼。在新近完成的20 30南投觀光政策白皮書中，縣府擘劃了8大亮點建設十7大旅遊路線十4大區域的施政藍圖，國際觀光首都目標將在林縣長的帶領下，一步一腳印的實現。

2030南投縣觀光政策白皮書 4大發展目標實現國際觀光首都

南投縣為落實南投縣成為國際觀光首都願景，甫於4／8提出「2030南投縣觀光政策白皮書」，由縣長林明溱帶領產官學各界代表共同簽署9項觀光宣言，提出「市場國際化」、「環境永續化」、「產業優質化」、「觀光效益化」等4大發展目標，將「觀光主流化」推展至全縣，另在空間佈局方面則以「8大亮點建設＋7大旅遊路線＋4大區域」為主，盼帶動周邊旅遊區帶成長，逐步落實南投成為國際觀光首都目標。

而在後疫情時代，也將訂定環境乘載量績效管制措施，以南投充沛山林資源之優勢，以1低3高（低乘載分流、高品質旅遊、高價值性、高安全性）的旅遊策略，營造綠色永續旅遊環境，提高南投縣旅遊品質。

落實成為國際觀光首都目標 亮點建設計畫成就觀光效益

林明溱相當重視發展觀光財，促進地方經濟繁榮，強化縣民幸福感。為了開創幸福南投成為國際觀光首都，全力推動許多大型觀光休憩建設，不僅躍升觀光市場新寵，更成為縣府成功開源項目。在「2030南投縣觀光政策白皮書」空間佈局所提到的8大亮點建設，目前已完成及進行中的包含：九九峰生態藝術園區開發案、南投親子觀光遊憩設施案（舊議政大樓複合式商場）、名間松柏嶺高空觀景塔（天空之星）、東埔溫泉區生活路網、合歡山國際暗空公園、仁愛清境高空觀景步道景觀、改善日月潭船舶上架場、雙龍七彩吊橋（部落景觀生態旅遊），希望整體建設逐步完成後，帶動周邊旅遊區帶成長，落實南投成為國際觀光首都目標，務使全南投處處亮起來，讓13鄉鎮市都能夠共享觀光效益。

「2030南投縣觀光政策白皮書」中的8大亮點建設陸續完工後，勢必帶動南投觀光創造話題再度騰飛，林明溱正逐步實現打造南投成為「國際觀光首都、幸福城市」的承諾。

「合歡山暗空公園」通過IDA國際認證 營造清境星空山城新品牌 帶動夜間觀光

為提升清境地區觀光產業升級，並運用疫情前每年約160萬遊客人次等觀光動能，推動觀光產業觸及廣度與創造觀光財。以清境合歡山地區為基地，結合高山旅遊、原民及少數民族文化等特色，型塑星空山城新品牌。因此藉由2019年合歡山暗空公園通過IDA國際認證，成為台灣首座、亞洲第三座的觀星公園。

除了是全台首座，相較於亞洲其他暗空公園，更有「觀光與交通機能俱足」、「處於觀星最佳緯度的天然優勢」，是國家級寶地。南投縣配合投入資源建置鳶峰友善觀星平台，推廣天文教育，並將原本鳶峰遊客服務中心重新整建，將天文體驗廣推至所有遊客。

▲建置友善觀星平台，推廣天文教育。 圖：南投縣政府／提供

九九峰遊憩園區建置計畫 提高中潭旅遊軸線觀光景點能見度

為振興臺14線沿線觀光產業景氣，提高中潭旅遊軸線觀光景點能見度，實現南投縣國際觀光首都─健康、快樂、幸福的城市的願景，將進行九九峰遊憩園區縣有土地之整體規劃開發，計畫打造融合文創元素及生態資源，兼具觀光遊憩、環境生態教育及藝文推展等多元功能之遊憩園區，使民眾安居，遊客回流，進而提升中潭旅遊軸線能見度，讓觀光景點再現風華。

因為林明溱曾到天目湖考察取經而有了靈感，將規劃觀光氦氣球，搭載遊客升高可達150～300公尺高度，俯瞰九九峰特殊的地質景觀，遠眺中彰投山水美景，更結合即將開幕的九九峰可愛世界、迄已完工的橋聳雲天綠雕公園，成為烏溪線觀光無可取代的一大亮點。

名間鄉松柏嶺高空觀景台計畫 營造天空之星景觀平台與地景公園

林明溱在考察北京石林峽天空步道時啟發靈感，決定在名間鄉首創南投觀光天空步道，結合地方文化打造「天空之星」景觀平台與地景公園，「天空之星」高空景觀塔興建基地規劃在八卦山南端海拔約500公尺處，與彰化縣二水鄉相鄰，占地面積約5398平方公尺，涵蓋塔頂光球高度達58公尺，規劃設有景觀平台、電梯、大廳、商店街及停車場等空間。

名間鄉松柏嶺受天宮為道教聖地，主祀玄天上帝。受天宮為全台道教信仰的中心，每年到訪的遊客香客高達100萬人次。南投縣府營造松柏嶺天空之星景觀平台與地景公園的建置，逐步核列4.5億多元工程建設經費，預計2022年底前完工。規劃促進香客轉遊客，遊客轉香客的過程，帶動新一波以信仰文化為核心之深度宗教觀光體驗。

除了宗教信仰文化內涵之外，更富有罕見美景與極致夜景的觀光潛力。配合當地松柏嶺是全台茶產量第一的地區，由茶文化結合宗教信仰文化，可將南投生活文化的道地精神提升為國家級旅遊環境，可望成為照亮中台灣的絕佳亮點。

▲規劃打造「天空之星」高空景觀塔，可360度遠眺中彰投美景。 圖：南投縣政府／提供

東埔溫泉區生活路網整合改造 易遊、易行的友善旅徑

創造國際級溫泉村 為了再現南投縣信義鄉東埔溫泉區新風貌，塑造東埔山城小鎮意象，建構易遊、易行的友善旅徑，打造為國際級溫泉村。南投縣府從整頓街區景觀、優化旅遊品質等面向著手，進行景觀優化與道路改善，還特別邀請國內設計大師蕭青陽依據東埔歷史文化，打造「逐鹿傳奇」入口意象，建立東埔溫泉區新品牌意象，在疫情期間，遊客人次為往年2倍以上，確實反映在觀光產值之發展，呈現東埔溫泉新意象。

▲將打造東埔成為國際級溫泉村。 圖：南投縣政府／提供

▲聘請國內設計大師蕭青陽依據東埔歷史文化，在溫泉廣場打造具現代感的「逐鹿傳奇」嶄新地標。 圖：南投縣政府／提供

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