陽明交通大學今(1)日發布「一樹百穫，十年願景」計畫，並指出將成立全大學部的「博雅書苑」，還會依產學創新條例開辦「產學創新研究院」，初期設置前瞻半導體研究所及智能系統研究所，預計將在今年8月開始招生。

陽明交大今日舉行線上記者會，公布彙集師生與校友共同發想的「一樹百穫，十年願景」中長程校務發展白皮書，資訊也上網公告，預計將在年底提交校務會議。

陽明交大校長林奇宏論及辦校願景與藍圖時表示，舊校區方面，雙主校區聚焦大學教育為主要任務，產學共創園區以台南校區為代表，教學醫院體系也將納入新設智慧醫院。

林奇宏進一步指出，在未來校區規畫上，宜蘭校區附設醫院以「宜蘭人的大病院」為願景，擴增病床全力照顧宜蘭鄉親；陽明校區將興建智慧健康大樓，專注創新智能生醫科技；新竹博愛校區將打造為台灣半導體發展與傳承記憶園區，並發展「未來醫院」，成為智慧醫療的典範；位於桃園航空城與台南沙崙綠能科學城的校區，將會是智慧農業、AI普適應用、軍事科技轉民生應用、智慧綠能、醫學工程、輔具科技、航太科技等的研發重鎮。

林奇宏也提到，因應新冠疫情持續在全球蔓延，發展未來10年治校布局上，因此提出「博雅書苑提升通識社群教育」、「國際學院雙語校園接軌國際」、「以創新學制推動產學研共創」等10項行動綱領，打造後疫情時代的未來大學，例如教學活動採虛實互補方式是未來趨勢，人本關懷則是高教重要的一部份。

除此之外，陽明交大也提出以人口高齡與健康、智慧機器與系統、資訊計算與處理能力、未來新產業、超級結構的組織、全球連結等趨勢作為未來人才培育焦點，將成立全大學部的「博雅書苑」，結合專業、研習、通識、社群教育，培養人本價值與人文素養。

考量到產學共創是大學未來發展的重點之一，陽明交大則依政府產學創新條例，成立「產學創新研究院」，初期設置前瞻半導體研究所及智能系統研究所，預計110學年招生。