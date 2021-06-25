疫情遲未降溫，疫苗又不足，國民黨主席、立委江啟臣25日表示，台灣現在很奇怪，全世界都是中央提供疫苗，中央一直說超前部署，結果卻落後，變成民間團體、私人企業、地方政府跳出來幫民眾爭取疫苗，只能齊心齊力，同島一命，痛批蔡政府屢炒同島一命，其實謀財害命，刻意轉移焦點甩鍋，只想凸顯兩岸問題，並不是解決人命問題，強調兩岸問題尋求和平解決方式，呼籲領導人用對話代替對戰。

江啟臣今日在捐贈1萬份醫療口罩給台中市計程車公會後，針對疫苗問題指出，縣市長心急如焚，早在今年五月就提出要求授權地方採購，但是看到目前中央的態度，不只非常消極甚至官僚，每天讓人覺得再炒同島一命其實謀財害命。

他指出，昨天南投縣、花蓮縣委託藥商申請，希望政府快促成取得多元疫苗，民間大家一起來努力，開發其他爭取疫苗的管道，質疑政府為何不向美國採購莫德納疫苗增加採購，施打默德納兩劑之間的間隔只要二十八天比較短，現在很多人在問第二劑在哪？政府要盡速補救。

江啟臣表示，政府的責任就是大力爭取其他可行管道，加購加買默德納疫苗，現在隨著變種病毒肆虐，疫苗施打的覆蓋率應該至少達七成以上，美國本土已加購兩億劑疫苗，歐盟也加購一點五億劑，韓國直接代工日本加購五千萬劑，澳洲加購兩千五百萬劑，瑞士也加購疫苗。

他批評，蔡政府政府落後就算了，民間採購 疫苗還要中央來核准，這是什麼政府，到現在還在卡，連青少年施打默德納疫苗也不及早布局。

江怒轟，南投、花蓮宣布申請疫苗採購，還要擔心官方冷處理，疫苗是國人當前最關心最需要，何時能打到是政府責任，要讓想打的人都打到，這是中央政府責任。